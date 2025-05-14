كشفت دراسة حديثة، عن مخاطر صحية خطيرة مرتبطة باستخدام حُقَن التنحيف، إذ أظهرت أن بعض هذه الحُقَن قد تؤدي إلى آثار جانبية قاتلة. الدراسة، التي نُشرت أخيراً، تسلّط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر هذه الحُقَن التي تُستخدم بشكل متزايد لفقدان الوزن.ووفقاً للتقرير، فقد تم تسجيل حالات خطيرة نتيجة استخدام هذه الحُقَن، ما يدق ناقوس الخطر بشأن سلامة استخدامها. وتشير الدراسة إلى أن بعض المستخدمين قد يعانون من مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك مشاكل في الجهاز الهضمي والقلب.الخبراء يحذّرون من الاعتماد على هذه الحُقَن كوسيلة سريعة لفقدان الوزن دون استشارة طبية، ويؤكدون على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد مدى أمان هذه الحُقَن وتأثيراتها على المدى الطويل.في ظل هذه التحذيرات، يُنصح الأفراد الذين يفكرون في استخدام حُقَن التنحيف بالتحدث مع أطبائهم ومناقشة البدائل الآمنة لفقدان الوزن، مثل التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي.تأتي هذه الدراسة كتنبيه مهمّ للمجتمع الطبي والجمهور حول المخاطر المحتملة لحُقَن التنحيف، وتؤكد على أهمية التوعية والبحث المستمر في هذا المجال.