أظهرت دراسة طبية حديثة، أن فيتامين B12، المعروف بفوائده الحيوية لصحة الدماغ والقلب والأعصاب، قد يشكّل خطراً عند تناوله بإفراط، خصوصاً على الكبد والكلى. الدراسة نُشرت بالتزامن مع ازدياد الإقبال على المكملات الغذائية، وسلّطت الضوء على التوازن الدقيق بين الحاجة اليومية والفائض الضار.وبحسب الباحثين، فإن فيتامين B12 يُعد ضرورياً لتكوين خلايا الدم الحمراء، وتحسين الوظائف العصبية، وتقليل خطر أمراض القلب، إلا أن تجاوز الحد الموصى به من هذا الفيتامين قد يؤدي إلى تراكمه في الجسم، خصوصاً لدى من يعانون من ضعف في وظائف الكبد أو الكلى، ما يزيد من خطر التسمم أو الالتهابات.الدراسة أوصت، بالاعتماد على مصادر طبيعية للحصول على B12، مثل اللحوم، البيض، الحليب، والمأكولات البحرية، مع توخي الحذر عند استخدام المكملات، خصوصا لمن لا يعانون من نقص مؤكد.كما دعت إلى إجراء فحوصات دورية لمستويات الفيتامين في الجسم قبل الشروع بأي علاج أو مكمل، لتفادي الآثار الجانبية غير المرغوبة. ويعيد هذا البحث التأكيد على أهمية الاعتدال والوعي عند التعامل مع الفيتامينات، حتى تلك التي تُعرف بفوائدها الكبيرة.