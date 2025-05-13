شهد ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان،، الإعلان عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس. وأكد أن المشروع يعكس مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة الترفيهية، ويعزز الاقتصاد الإبداعي بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية.

وتم توقيع اتفاقية لتطوير المنتجع الجديد على الواجهة البحرية لجزيرة ياس، التي تُعد من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق رئيسية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وسيكون هذا المشروع سابع وجهة ترفيهية لديزني على مستوى العالم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة «ميرال» محمد خليفة المبارك، عن فخره باستضافة أبوظبي لهذا المشروع، مشيداً بتوازن الإمارة بين الإرث الثقافي والرؤية المستقبلية. وستتولى «ميرال» تطوير وتشغيل المشروع، فيما تساهم «ديزني» بالجوانب الإبداعية والدعم التشغيلي.

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لـ «والت ديزني» بوب إيجر، المشروع بفرصة استثنائية لنقل تجربة ديزني إلى منطقة جديدة، مؤكداً المكانة المتقدمة لأبوظبي. وأوضح رئيس «ديزني إكسبيرينسيز» جوش دامارو، أن المشروع سيقدم مفهوماً مبتكراً يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصاميم الإبداعية، متضمناً قلعة عصرية غير مسبوقة.

ويمثل المشروع خطوة نوعية في تطوير قطاع الترفيه في الإمارات العربية المتحدة، ويعزز موقع أبوظبي على خريطة السياحة العالمية.