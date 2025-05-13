أعلن وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي أن مصر على موعد مع حدث عالمي فريد بافتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو القادم، ويجري الإعداد له بأعلى درجات الاحترافية والتنظيم.

وأكد فتحي، خلال لقائه مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والخاصة في مصر، أن العالم بأسره سيشاهد حجم الجهود التي بُذلت منذ انطلاق المشروع وحتى اقتراب افتتاحه، في إنجاز يعكس إرادة الدولة وإيمانها بقيمة تراثها الحضاري.

ونوّه الوزير بأن المتحف لا يُعد مجرد صرح لعرض الآثار، بل سيشكل مركزا دوليا للأبحاث والدراسات في علم المصريات، بما يعزز مكانة مصر الأكاديمية والعلمية في هذا المجال.

وأعرب عن تطلع الوزارة إلى أن يصبح المتحف وجهة رئيسية لدارسي علم المصريات من مختلف دول العالم؛ لاستكمال أبحاثهم ودراساتهم في موطن هذا العلم ومهد حضارته.