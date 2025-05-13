أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، القبض على شاب (21 عاما) للاشتباه في ضلوعه في إشعال حرائق عمداً، بعد أن فتح مسؤولو مكافحة الإرهاب تحقيقاً بشأن 3 حرائق إحداها في منزل خاص لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وتحركت الشرطة بعد أن تلقت بلاغات بنشوب حريق في الساعات الأولى من صباح أمس (الاثنين) في عقار في بلدة كنتيش تاون شمال لندن، وهي المنطقة التي يمثلها ستارمر في البرلمان.

وتسبّب الحريق بأضرار في مدخل العقار، لكنّ أحداً لم يُصب بأذى، بحسب الشرطة.

وبينت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على الشاب في ساعة مبكرة للاشتباه في إشعاله حريقاً بشكل متعمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر، وذلك على صلة بهذا الحريق وحريقين آخرين.

وتحقق الشرطة في ما إذا كان حريقان نشبا عند مدخل عقار في إيسلنجتون المجاورة وفي مركبة في كنتيش تاون الخميس مرتبطين بالحادثة التي وقعت أمس.

وهذا المنزل الواقع في كينتيش تاون عاش فيه ستارمر مع عائلته قبل أن ينتقل إلى 10 داوننغ ستريت في لندن بعد تقلده منصب رئيس الوزراء في يوليو تموز الماضي.