حذّرت دراسة علمية جديدة، نشرها تيجمارك و3 من طلابه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، من أن الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى مستوى من التقدم يمكّنه من السيطرة على قرارات البشر والتلاعب بسلوكهم، ما يطرح تهديداً وجودياً على المجتمعات. وأفادت الدراسة، بأن النماذج المتطورة للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز قدرات البشر في التفكير واتخاذ القرار، وتبدأ في فرض تأثير مباشر على التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وبحسب التحليل، فإن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإقناع، والتوجيه السلوكي، وتشكيل الآراء العامة قد يؤدي إلى تآكل حرية الإرادة البشرية إذا لم تُوضع له ضوابط صارمة. ودعت الدراسة إلى إنشاء أطر رقابية وتشريعية عاجلة للحد من هيمنة هذه الأنظمة، وضمان استخدامها في نطاق أخلاقي يخدم الإنسان ولا يستبدل قراره.الباحثون، أكدوا أن الوقت لا يزال متاحاً للتحكم في مسار التطور، لكن التأخير في الاستجابة قد يفتح الباب لتحديات لا يمكن احتواؤها مستقبلاً.