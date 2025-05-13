شهدت مدينة كامبو غراندي البرازيلية مأساة صادمة، إذ توفي بطل كمال الأجسام واندرسون دا سيلفا مورييرا (30 عاماً)، إثر انهيار مفاجئ أثناء مشاركته في بطولة «بانتانال» السنوية لكمال الأجسام، ما سبب حالة صدمة واسعة في البرازيل.

وتعرض مورييرا، لنوبة قلبية مشتبه بها أثناء مشاركته في بطولة «بانتانال»، وهي إحدى أكبر البطولات المحلية في غرب البرازيل والمؤهلة لمسابقات عالمية مثل «مستر أولمبيا» و«أرنولد كلاسيك أمريكا الجنوبية».

ووفقاً لشهود عيان، بدا واندرسون متذبذباً على قدميه بعد انتهاء عرضه على المسرح، قبل أن ينهار بالقرب من منطقة الكواليس، وهُرع الطاقم الطبي إلى الموقع وحاول إنعاشه لأكثر من ساعة، باستخدام التدليك القلبي والصدمات الكهربائية، لكنه فشل في استعادة نبضه وأُعلنت وفاته في مكان الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن صديق مقرب لمورييرا رافقه إلى البطولة، أنه كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وشكا من شعوره بالإعياء في وقت سابق من اليوم، لكنه أصر على المشاركة في المنافسة، إذ كان قد نشر قبل أيام من البطولة منشوراً عاطفياً على «إنستغرام»، يعد فيه زوجته جاكيليني ببذل قصارى جهده للفوز بالكأس، ما يعكس تصميمه وحماسه.

وأعرب منظمو البطولة عن تعازيهم لعائلة مورييرا، لكنهم رفضوا التعليق أكثر في انتظار نتائج التحقيق الرسمي الذي بدأته السلطات لتحديد سبب الوفاة، وأشار مدرب مورييرا في بيان مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الراحل لم يكن مجرد رياضي، بل «كان صديقاً عظيماً ورجل عائلة بقلب كبير»، داعياً إلى الدعاء من أجل راحة عائلته.

وتُعد رياضة كمال الأجسام من الرياضات الشعبية في البرازيل، إذ تجذب آلاف المتنافسين سنوياً في بطولات محلية ودولية، وتُعتبر بطولة «بانتانال»، التي أُقيمت في صالة خوسيه أبراو الرياضية، منصة مهمة للرياضيين الطامحين للوصول إلى المنافسات العالمية.

وارتبطت رياضة كمال الأجسام في السنوات الأخيرة بحوادث صحية مأساوية، إذ شهدت البرازيل وفاة عدد من لاعبي كمال الأجسام الشباب بسبب مشكلات قلبية، ما أثار نقاشات حول المخاطر الصحية المرتبطة بالتدريبات المكثفة والاستخدام المحتمل للمنشطات، وفي نوفمبر 2024 توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي خوسيه ماتيوس كوريا سيلفا (28 عاماً) إثر نوبة قلبية أثناء تمرين في صالة ألعاب رياضية، رغم عدم وجود تاريخ مرضي معروف.

وفي أغسطس 2024 توفي أنطونيو سوزا (26 عاماً) بعد تعرضه لنوبة قلبية عقب فوزه بجائزة في بطولة نافيغا المفتوحة، وأشارت زوجته إلى استخدامه مدرات البول التي تسببت في جفافه. وفي 2017 توفي ريتش بيانا (46 عاماً)، أحد أشهر لاعبي كمال الأجسام، بعد انهيار مفاجئ، مع تقارير تشير إلى إصابته بأمراض قلبية واستخدامه المنشطات.