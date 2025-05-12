في خطوة غير مسبوقة أثارت دهشة السكان والمتابعين، أعلنت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مبادرة فريدة تهدف إلى التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارعها، تقدم فيها السلطات المحلية مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دينار عراقي (ما يعادل نحو 2 دولار أمريكي) لكل شخص يسلم كلبًا ضالًا إلى مأوى مخصص تديره البلدية.

وتُعد أربيل، إحدى أكبر وأقدم المدن في العراق، ومركزًا اقتصاديًا وثقافيًا بارزًا في إقليم كردستان، وخلال العقد الماضي، شهدت المدينة نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بنسبة تقارب 10% سنويًا، مما جعلها وجهة للاستثمارات الأجنبية والعمالة الوافدة، ومع ذلك، تواجه المدينة تحديات بيئية واجتماعية، من بينها انتشار الكلاب الضالة التي تشكل خطرًا على سلامة السكان، خصوصا الأطفال، وتؤثر على المظهر العام للمدينة.

وليست مشكلة الكلاب الضالة جديدة في أربيل أو غيرها من المدن العراقية، حيث تتزايد أعدادها بسبب نقص برامج التعقيم والرعاية البيطرية، إلى جانب التخلص غير المسؤول من الحيوانات الأليفة، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن آلاف الكلاب الضالة تجوب شوارع أربيل، مما دفع السلطات إلى التفكير خارج الصندوق لمعالجة هذه المشكلة.

ووفقًا للإعلان الرسمي، تدعو بلدية أربيل المواطنين للمشاركة في جمع الكلاب الضالة وتسليمها إلى مأوى مخصص، حيث سيتم التعامل معها بشكل إنساني، وتهدف المكافأة المالية البالغة 3 آلاف دينار لكل كلب إلى تحفيز السكان، خصوصا الشباب والعاطلين عن العمل، على المشاركة في هذا العمل الذي يُنظر إليه كـ«فرصة عمل غريبة».

وعلى الرغم من بساطة المبلغ (3 آلاف دينار)، فإنه يحمل قيمة رمزية في سياق اقتصادي يعاني فيه العديد من سكان الإقليم من تحديات مالية، على سبيل المثال، تُظهر تقارير سابقة أن العمال الأجانب في أربيل، مثل السوريين والإيرانيين، يتقاضون أجورًا يومية تتراوح بين 25 و30 ألف دينار مقابل ساعات عمل طويلة، بالتالي، قد تكون المكافأة جاذبة للبعض كمصدر دخل إضافي.

لم تمر المبادرة دون جدل، فقد رحب البعض بالفكرة، معتبرين أنها خطوة إيجابية لتحسين الأمن العام وتنظيف شوارع المدينة، وعلى منصة «إكس» عبّرت منشورات عن تفاؤل بأن المبادرة قد تقلل من أعداد الكلاب الضالة، لكن آخرين، أعربوا عن قلقهم بشأن مصير الكلاب، مشيرين إلى أهمية معاملتها بإنسانية وتجنب أي إساءة.