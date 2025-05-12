انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أثار جدلاً واسعاً، يُظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يُزيل جسماً أبيضَ من على طاولة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على متن قطار متجه إلى كييف.





الفيديو، الذي حصد مئات الآلاف من المشاهدات، أثار تكهنات غير مؤكدة، إذ زعم البعض أن الجسم عبارة عن مادة مخدرة «كوكايين»، وهي ادعاءات سرعان ما نُفيت من قبل وسائل إعلام موثوقة وقصر الإليزيه.

في الفيديو، يظهر «ماكرون» وهو يستخدم يده اليمنى لإزاحة الجسم الأبيض، ثم ينقله إلى يده اليسرى تحت الطاولة.

كما شوهد «ميرتس» وهو يتعامل مع شيء يشبه عوداً خشبياً، أُثير حوله جدل مشابه.





وبعد تدقيق الصور والفيديوهات عالية الجودة التي التقطتها وكالات أنباء عالمية مثل «فرانس برس» و«سي إن إن» تبين أن الجسم الأبيض لم يكن سوى منديل ورقي ملفوف، والعود الخشبي هو أقرب إلى ملعقة تحريك أو عود أسنان.

صحف فرنسية بارزة مثل «ليبيراسيون» ووكالات إعلامية دولية أكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها، واصفة إياها بأنها جزء من حملة تضليل تهدف إلى تشويه صورة القادة الأوروبيين.

وأوضحت «ليبيراسيون» أن مثل هذه الروايات تُروج لصورة «نخبة غربية فاسدة» تفتقر إلى المسؤولية في التعامل مع قضايا مثل الحرب في أوكرانيا.

وفي أول رد رسمي، نفى قصر الإليزيه الفرنسي هذه الشائعات عبر منصة «إكس»، مؤكداً أن الجسم كان مجرد منديل، والمنديل لم يكن سوى محاولة لتحويل شيء عادي إلى فضيحة.

وأضاف الإليزيه أن هذه الحملات التضليلية يقف وراءها «أعداء فرنسا من الداخل والخارج»، داعياً إلى اليقظة ضد محاولات التلاعب بالرأي العام.

الفيديو، الذي نُشر في الأصل عبر قناة وكالة «فرانس برس» على يوتيوب يوم 10 مايو، يوثق لقاءً علنياً بين القادة الأوروبيين خلال رحلتهم إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، برفقة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وخلال المحادثات، دعا القادة إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً في الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.