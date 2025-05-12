نجح فريق طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في إجراء أول عملية زراعة فص كبدي لطفل باستخدام الجراحة الروبوتية، في إنجاز هو الأول من نوعه عالمياً في فئة الأطفال.التدخل الطبي، جاء لإنقاذ طفل يعاني من فشل كبدي حاد، وتمت العملية عبر تكييف منظومة روبوتية مخصصة عادة للبالغين، بما يتناسب مع طبيعة جسد الطفل.غادر الطفل المستشفى بعد أسبوعين، وسط مؤشرات إيجابية على كفاءة التقنية وسرعة التعافي، ما يفتح المجال لتطوير جراحات روبوتية مخصصة للأطفال، ويعكس تطور الرعاية الصحية في المملكة ضمن مسار رؤية 2030.