في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة القيود الصارمة التي تفرضها حكومة طالبان، أعلنت السلطات في أفغانستان، حظر لعبة الشطرنج في جميع أنحاء البلاد، معتبرة إياها «لعبة تعتمد على الحظ» وتنتهك قوانين الأخلاق، وفق قرار من مديرية الرياضة التابعة لحكومة طالبان، التي اعتبرت الشطرنج شكلاً من أشكال القمار المحظور.

وأكد المتحدث باسم مديرية الرياضة في أفغانستان أتال مشواني، أن الحظر سيستمر حتى تتم معالجة «الاعتبارات الشرعية» المتعلقة باللعبة، مشيراً إلى أن الشطرنج يُعتبر وسيلة للقمار، كما أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل الاتحاد الأفغاني للشطرنج، واصفة اللعبة بأنها «حرام» في قرار أثار استياء عشاق اللعبة في البلاد.

ويُعد الشطرنج، الذي يعود تاريخه إلى قرون، لعبة فكرية تُمارس على نطاق واسع في العديد من الدول الإسلامية، دون اعتبارها قماراً، وقد استنكر نشطاء أفغان على منصات التواصل الاجتماعي، مثل منصة «إكس»، قرار الحظر، معتبرين أنه يُفقد الشباب فرصة تنمية مهاراتهم الذهنية، وأشار البعض إلى أن الحظر يعكس نهج طالبان في تقييد الأنشطة الثقافية والترفيهية، في وقت يعاني المجتمع الأفغاني من تحديات اقتصادية واجتماعية.

تأتي الخطوة في سياق فرض طالبان قيوداً متزايدة على الأنشطة الرياضية والترفيهية منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فقد حظرت الحكومة سابقاً رياضات مثل الفنون القتالية المختلطة لكونها «عنيفة جداً» و«تتعارض مع الشريعة»، كما منعت النساء تماماً من المشاركة في الرياضة، ما أثار إدانات دولية واسعة، ومع حلّ الاتحاد الأفغاني للشطرنج، يخشى البعض أن تتلاشى الأنشطة الرياضية والترفيهية بشكل كامل في ظل حكم طالبان.

واستولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، بعد انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد، منهية 20 عاماً من الحرب، ومنذ ذلك الحين، فرضت الحركة قيوداً صارمة على حقوق النساء في التعليم والأنشطة الثقافية والرياضية، وتضمنت القيود منع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وحظر عمل النساء في معظم القطاعات، وفرض قواعد صارمة على الظهور العام، مثل تغطية الوجه والتنقل بمرافق ذكر.

وكانت لعبة الشطرنج، التي تُعد رمزاً عالمياً للإستراتيجية والتفكير، تتمتع بشعبية متزايدة في أفغانستان قبل عودة طالبان، وأدار الاتحاد الأفغاني للشطرنج بطولات محلية تحت إشراف وزارة الرياضة، ومع ذلك، يعكس قرار الحظر الأخير إستراتيجية طالبان الأوسع لتقييد الأنشطة بما في ذلك الموسيقى، والسينما، وبعض الرياضات.