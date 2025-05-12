فاجأ الفنان والإعلامي المصري باسم يوسف جمهوره بالاعتذار عن إلغاء عرض المسرحي «ستاند أب كوميدي»، الذي كان مقرراً إقامته في مدينة ميامي الأمريكية في يونيو القادم، بالتزامن مع بطولة كأس العالم للأندية.

وقدم باسم يوسف اعتذاره من خلال منشور عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، وقال: «أنا بعتذر لكل الجمهور اللي حجز تذاكر عرض ميامي يوم 13 يونيو بالعربي للأسف ده كان خارج إرادتنا، إحنا حالياً بنحاول نجيب مسرح تاني في الوقت القصير ده».

وعن أسباب الإلغاء، أوضح الفنان المصري: «للأسف لا يخفى عليكم كمية الضغوطات اللي الواحد بيتعرض لها الشهور اللي فاتت، بالرغم من المضايقات وتهديدات الإلغاء، قدرت أقدم أكثر من 100 عرض في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، من كل دول حصل بعض الاستثناءات، ميامي واحد من الاستثناءات دي».

وأشار باسم يوسف إلى أن عرضين آخرين لا يزال موعداهما ثابتين، موضحاً: «عرضي نيو جيرسي ما زالوا موجودين يوم 22 يونيو، أنا آسف جداً».

وفي وقت سابق، كشف باسم يوسف تقديمه عروض «ستاند أب كوميدي» باللغة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع انعقاد بطولة كأس العالم للأندية في يونيو القادم.