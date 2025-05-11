تمشيط الشعر ليس مجرد روتين يومي ووسيلة لفك التشابك، بل هو طريقة رائعة لتحفيز فروة الرأس، ويعمل التمشيط على تحسين تدفق الدم، ما يساعد في تزويد بصيلات الشعر بالعناصر الغذائية والأكسجين الضروريين.

ووفقاً لدراسة نشرها موقع «Onlymyhealth» الهندي، فإن التدليك المنتظم لفروة الرأس يمكن أن يعزز كثافة الشعر من خلال تطبيق قوى التمدد الميكانيكية على خلايا البصيلات الجلدية، وهي خلايا حيوية لنمو الشعر.

وتقول الدراسة: «يعتبر الكثيرون تمشيط الشعر مهمة عادية، لكنه في الواقع يلعب دوراً حيوياً في صحة الشعر، فطريقة التمشيط، وتكراره، ونوع الأدوات المستخدمة تؤثر بشكل كبير على فروة الرأس والخصلات، وإذا تم التمشيط بشكل صحيح، يمكن أن يعزز نمو الشعر، ويحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ويضفي لمعاناً، لكن التقنيات الخاطئة قد تتسبب في تكسر الشعر، التقصف، وحتى إتلاف فروة الرأس».وكشفت الدراسة عن خمس فوائد مهمة لتمشيط الشعر، وهي:

تحفيز فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر

التمشيط لا يقتصر على فك التشابك، بل ينشط فروة الرأس عن طريق تحسين تدفق الدم، ما يوفر العناصر الغذائية والأكسجين لبصيلات الشعر، كما أن التدليك المنتظم لفروة الرأس قد يزيد من كثافة الشعر من خلال تحفيز خلايا البصيلات.

توزيع الزيوت الطبيعية للمعان وترطيب

تفرز فروة الرأس زيوتاً طبيعية (الزهم) تحافظ على ترطيب الشعر وصحته، لكن هذه الزيوت تتركز عند الجذور، ما يجعل الأطراف جافة، ويساعد التمشيط على توزيع هذه الزيوت من الجذور إلى الأطراف، ما يحافظ على تغذية الشعر ولمعانه.

إزالة الأوساخ وتراكم المنتجات والشعر المتساقط

يتراكم الغبار والأوساخ ومنتجات العناية على الشعر يومياً، ما قد يسد المسام ويؤثر على صحة فروة الرأس، ويساعد التمشيط اليومي على إزالة هذه الشوائب، كما يزيل الشعر المتساقط 50-100 شعرة يومياً بشكل طبيعي، ويمنع تكون العقد.

منع التشابك وتقليل التكسر

الشعر المتشابك أكثر عرضة للتكسر والتقصف، والتمشيط اللطيف يفك العقد ويمنع تفاقمها، كما أن استخدام الفرشاة المناسبة يقلل من الضغط على الخصلات، ما يحد من التكسر على المدى الطويل.

تعزيز صحة فروة الرأس عبر تقشير الخلايا الميتة

مثل بشرة الوجه، تتراكم خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس، وقد تسبب القشرة أو مشاكل أخرى إذا لم تُزَل، ويعمل التمشيط اللطيف على تقشير فروة الرأس، ما يخلق بيئة صحية لنمو الشعر.

وعلى الرغم من فوائد التمشيط، فإن الطريقة الخاطئة قد تسبب ضرراً أكثر من النفع، ومن أهم الخطوات الصحيحة:

اختر الفرشاة المناسبة: ففرشاة الشعر الخشن مثالية لتوزيع الزيوت الطبيعية وإضفاء اللمعان، ومشط ذو أسنان واسعة مناسب لفك تشابك الشعر المبلل لتجنب التكسر، وفرشاة مسطحة مثالية للشعر الكثيف والمستقيم لتقليل التجعد وتنعيم الخصلات.

ابدأ من الأطراف واتجه للأعلى: يبدأ الكثيرون بتمشيط الشعر من الجذور إلى الأطراف، ما يزيد من التكسر، وبدلاً من ذلك ابدأ من الأطراف وتحرك تدريجياً نحو الجذور لتقليل الضغط على الشعر.

كن لطيفاً وتجنب التمشيط الزائد: التمشيط بعنف يضعف الخصلات ويؤدي إلى التكسر، فكرر التمشيط مرة أو مرتين يومياً، صباحاً ومساء، لتوزيع الزيوت ومنع التشابك.

تجنب تمشيط الشعر المبلل: الشعر المبلل يكون أضعف، ما يجعله أكثر عرضة للتكسر، ويمكن استخدام مشط بأسنان واسعة بدلاً من الفرشاة لفك تشابك الشعر المبلل بلطف.

نظف الفرشاة بانتظام: الفرشاة المتسخة تحمل الزيوت والأوساخ وتراكم المنتجات، ما قد ينتقل إلى الشعر وفروة الرأس، لذا نظف الفرشاة أسبوعياً بإزالة الشعر العالق وغسلها بالماء الدافئ والشامبو الخفيف.