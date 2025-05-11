تلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغًا من مواطن يبلغ من العمر 42 عامًا يعمل محصل كهرباء، يتهم فيه الفنان المصري الشاب نور النبوي، نجل الفنان المصري خالد النبوي، بدهسه أثناء قيادته سيارة ملاكي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أسفل محور 26 يوليو؛ مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكسر في الساق اليسرى ونقله إلى أحد مستشفيات القاهرة؛ لتلقي العلاج اللازم.

وكشف المجني عليه في محضر الشرطة، أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 6 مايو الجاري، حين كان يقود دراجته النارية قبل أن تصطدم به سيارة خاصة كان يقودها الفنان نور النبوي. وأشار المواطن في بلاغه إلى أن الحادثة تسبب له في كسر مضاعف بالساق اليسرى، خضع على إثره لعملية جراحية داخل مستشفى تابع لشركة الكهرباء، تضمنت تركيب 11 مسمارًا معدنيًا لتثبيت العظام.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، إذ استمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان المتواجدين بالقرب من موقع التصادم، كما ستقوم بالفحص الفني في مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادثة؛ للوقوف على الملابسات وتحديد المسؤولية القانونية.

ووفقًا لأقوال محامي المجني عليه في تصريحات صحفية، فإن موكله يعمل محصلًا في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وفي يوم الثلاثاء الماضي، تعرض لحادثة دهس أسفل سيارة نور خالد النبوي، بطريق محور 26 يوليو بنطاق محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الأخير توقف بسيارته وتوجه مع الضحية إلى المستشفى وأقنعه بعدم تحرير محضر ضده، واعدًا إياه بدفع مبلغ 150 ألف جنيه قيمة مصروفات علاجه، لكنه لم يفِ بوعده، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى تأمين صحي تابع لجهة عمله، وليس مستشفى خاصاً كما أشيع.

يذكر أن آخر أعمال نور النبوي كان فيلم الحريفة 2، الذي عرض في السينمات عام 2024، وحصد إيرادات مرتفعة وقت عرضه، وشاركه البطولة نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.