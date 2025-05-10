رفعت المكسيك دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا غوغل، بعد أن قامت بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا على منصة خرائطها لتتوافق مع الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعديل اسم المسطح المائي.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في مؤتمر صحفي إن الدعوى القضائية قد رفعت ضد عملاق التكنولوجيا، دون تقديم تفاصيل إضافية، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم (السبت).

وتأتي الدعوى القضائية بعد أن هددت شينباوم في فبراير الماضي بمقاضاة غوغل بسبب تغيير الاسم.

وقالت شينباوم في ذلك الوقت: «سننتظر.. نحن بالفعل نرى ونراقب ما قد يعنيه هذا من منظور المشورة القانونية، لكننا نأمل أن يقوموا بمراجعة».

كما أرسلت وزارة الخارجية المكسيكية في السابق رسائل إلى غوغل تحثها على عدم إعادة تسمية الحوض المحيطي باسم خليج أمريكا.

ووقع ترمب أمراً في أول يوم له في البيت الأبيض في يناير الماضي لإعادة تسمية الجزء الشمالي من الخليج إلى خليج أمريكا.

ويتشارك المسطح المائي الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وأمر ترمب لا يحمل سلطة إلا داخل الولايات المتحدة.

ودفعت المكسيك بأن تسمية خليج أمريكا يجب أن تنطبق فقط على الجزء الواقع فوق الجرف القاري الأمريكي.

وتسيطر الولايات المتحدة على نحو 46% من الخليج، وتسيطر المكسيك على نحو 49%، وتسيطر كوبا على نحو 5%، وفقاً لسيادة الحدود، وهي قاعدة بيانات للحدود الدولية.

وقالت شينباوم في فبراير: «ما تفعله غوغل هنا هو تغيير اسم الجرف القاري للمكسيك وكوبا، وهو ما لا علاقة له بمرسوم ترمب، الذي ينطبق فقط على الجرف القاري الأمريكي».

ويظهر الخليج في خرائط غوغل باسم خليج أمريكا داخل الولايات المتحدة، وباسم خليج المكسيك داخل المكسيك، وباسم خليج المكسيك (خليج أمريكا) في كل مكان آخر. وكان يسمى خليج المكسيك لأكثر من 400 عام.

وبدأت خرائط غوغل في استخدام خليج أمريكا للمستخدمين في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من أمر ترمب، مشيرة إلى «ممارستها القديمة» في اتباع قيادة الحكومة الأمريكية في هذه الأمور. وفي الحالات التي تختلف فيها الأسماء الرسمية بين البلدان تقول سياسة غوغل إن المستخدمين سيرون أسماءهم المحلية الرسمية.

ويأتي إعلان شينباوم عن الدعوى القضائية بعد أن أقر الجمهوريون في مجلس النواب قانون خليج أمريكا بتصويت 211-206، ويتجه التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ.