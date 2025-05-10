أعلنت شركة «دان إير» الرومانية للطيران (الخميس) بدء تسيير رحلات منتظمة إلى دمشق، لتكون بذلك أول شركة طيران من الاتحاد الأوروبي تسيّر رحلات جوية إلى سورية بعد سقوط النظام السابق.

وأفادت الشركة -في بيان- بأن الرحلات ستبدأ في 15 يونيو المقبل، وستنطلق من مدن مثل بوخارست وفرانكفورت وبرلين وستوكهولم.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يُعزى إلى الاتفاقيات الثنائية بين رومانيا وسورية، والترخيص الرسمي الذي حصلت عليه الشركة من وزارة النقل الرومانية في نهاية مارس الماضي، والذي وافقت عليه السلطات السورية في نهاية أبريل الماضي.

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة مات إيان ديفيد على أن اتخاذ قرار تسيير الرحلات إلى دمشق أتى انطلاقا من القناعة الراسخة بأن الطيران يجب أن يربط بين الدول لا أن يعزلها.

وقال إن «سورية وجهة ذات احتياجات حقيقية للتواصل، وقد قررنا تلبية هذه الاحتياجات بمسؤولية واحترافية. لرومانيا تاريخ عريق مع سورية، ويوحد التاريخ الشعبين».

ووصلت أول رحلة جوية بعد سقوط نظام الأسد إلى مطار دمشق الدولي في 7 يناير الماضي، وسيّرتها الخطوط الجوية القطرية بعد توقف دام 13 عاما.

وتبع ذلك تسيير الخطوط الجوية التركية والملكية الأردنية رحلات جوية من دمشق وإليها.