أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمينة مكتبة الكونغرس كارلا هايدن بشكل مفاجئ.

وتم إبلاغ هايدن في رسالة بريد إلكتروني في وقت متأخر من الخميس من مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في البيت الأبيض، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وكانت هايدن، التي تم تثبيتها من قبل مجلس الشيوخ في هذا المنصب في عام 2016، أول امرأة وأول أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب أمين مكتبة الكونغرس.

وبدأت الرسالة بـ«كارلا، بالنيابة عن الرئيس دونالد ترمب، أكتب إليك لإبلاغك بأن وظيفتك كأمينة مكتبة الكونغرس لم تعد سارية بشكل فوري. أشكرك على خدمتك»، وأكد متحدث باسم مكتبة الكونغرس أن البيت الأبيض أبلغ هايدن بإعفائها من منصبها.