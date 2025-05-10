ظاهرة انحناء الظهر أو «التحدب Kyphosis»، التي كانت تُرتبط تقليدياً بكبار السن، باتت تُهدد فئات أصغر سناً بسبب أنماط الحياة العصرية والتقدم التكنولوجي.

وكشفت دراسة حديثة نُشرت في موقع ميديكال إكسبريس، أن الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات والانحناء المستمر على الهواتف الذكية يُسببان ضغطاً هائلاً على العمود الفقري، مما يؤدي إلى اختلالات عضلية تُفاقم الانحناء وتُؤثر سلباً على الصحة العامة وجودة الحياة.

ويوضح الأطباء أن العمود الفقري الطبيعي يتميز بانحناءات متوازنة على شكل حرف S، لكن عندما يتجاوز الانحناء الصدري 40 درجة، تُصبح الحالة مرضية وتُعرف بفرط الحداب.

وأشارت الإحصاءات الحديثة إلى أن 40% من الأشخاص في منتصف العمر يُعانون من علامات مبكرة لهذا الانحناء، نتيجة عوامل مثل «عنق الهاتف»، الذي يُولد ضغطاً يُعادل 27 كيلوغراماً على الرقبة، والجلوس بوضعيات غير صحية.

ولحسن الحظ، يمكن تصحيح «حداب الوضعية» الناتج عن هذه العادات من خلال تمارين يومية لتقوية عضلات الظهر وتحسين مرونة الصدر، بالإضافة إلى تعديل وضعية الجلوس وأخذ فترات راحة منتظمة.

أما بالنسبة لكبار السن، فإن انحناء الظهر غالباً ما ينجم عن تغيرات هيكلية، مثل الكسور الانضغاطية الناتجة عن هشاشة العظام، والتي قد تحدث دون أعراض واضحة، هذه الكسور تُؤدي إلى تفاقم الانحناء تدريجياً، مما قد يُعيق وظائف التنفس والهضم.

ويُشدد خبراء العلاج الطبيعي على أهمية الكشف المبكر واتباع نمط حياة صحي، حيث تُظهر الدراسات أن تدخلات بسيطة، مثل تمارين الإطالة والجلوس بشكل صحيح، يمكن أن تُحدث فارقاً كبيراً في الوقاية من هذه المشكلة وتحسين جودة الحياة.

وأشارت الدراسة إلى العلاقة الوثيقة بين «التحدب Kyphosis»، وتقدم العمر، حيث يُعد هذا الانحناء أحد التحديات الصحية الشائعة التي تواجه كبار السن، خاصة النساء.

يُسبب التحدب، الذي يظهر على شكل استدارة مبالغ فيها للجزء العلوي من الظهر، آلاماً مزمنة وتغيرات في المظهر الخارجي، مما يؤثر على جودة الحياة.

وفقاً للدراسة يرتبط تحدب الظهر المرتبط بالعمر غالباً بضعف عظام العمود الفقري نتيجة هشاشة العظام، مما يؤدي إلى كسور انضغاطية أو تشققات في الفقرات.

هذه الحالة تتفاقم مع جفاف وتقلص الأقراص الغضروفية بين الفقرات، وهو أمر شائع مع التقدم في العمر.

كما أن ضعف عضلات الظهر يُسهم في صعوبة الحفاظ على وضعية مستقيمة، مما يزيد من حدة الانحناء.

وتتعدد أسباب تحدب الظهر مع التقدم في العمر، وتشمل:

هشاشة العظام: تُعد السبب الأكثر شيوعاً، خاصة لدى النساء المسنات، حيث تؤدي إلى ضعف الفقرات وزيادة احتمالية الكسور.

تنكس الأقراص الغضروفية: مع الشيخوخة، تفقد الأقراص مرونتها وتتقلص، مما يؤدي إلى تفاقم الانحناء.

ضعف العضلات: قلة النشاط البدني تُضعف عضلات الظهر، مما يجعل الحفاظ على الوضعية المستقيمة أمراً صعباً.

العادات السيئة: الجلوس لفترات طويلة بوضعيات غير صحية، مثل الانحناء أثناء استخدام الهواتف أو الحواسيب، يُفاقم المشكلة.

ويُوصي الأطباء بمجموعة من الإجراءات للوقاية من تحدب الظهر وعلاجه، منها:

التمارين الرياضية: تمارين تقوية عضلات الظهر والإطالة تُحسن مرونة العمود الفقري وتُقلل الألم.

النظام الغذائي: تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د يدعم صحة العظام.

الدعامات الطبية: تُستخدم لتثبيت العمود الفقري في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة.

الجراحة: تُعتبر الخيار الأخير للحالات الشديدة، حيث تُجرى لتصحيح الانحناء وتثبيت الفقرات.

وتؤدي الشيخوخة إلى تغيرات طبيعية في العمود الفقري، مثل تآكل الغضاريف وفقدان كثافة العظام، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالتحدب أو الجنف (الانحناء الجانبي).

هذه التغيرات تجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابات، مثل كسور الانضغاط، التي تُعد سبباً رئيسياً لتحدب الظهر.

ويحث الأطباء على إجراء فحوصات دورية لكبار السن، خاصة عند ملاحظة تغيرات في الوضعية أو آلام مزمنة في الظهر.

كما يُوصون بتجنب العادات السيئة، مثل الجلوس لفترات طويلة دون دعم للظهر، واستخدام وسائد مريحة أثناء النوم للحفاظ على استقامة العمود الفقري.