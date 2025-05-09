أكدت شركة الطاقة الوطنية البريطانية «إن إي إس أو»، في تقرير مبدئي، (الخميس)، أن سبب نشوب حريق بإحدى محطات الكهرباء الفرعية، الذي أجبر مطار هيثرو بلندن على تعليق عملياته ليوم كامل تقريباً، لا يزال مجهولاً.

كما أثارت الواقعة تساؤلات حول متانة البنية التحتية للبلاد، ومدى مرونتها في مواجهة المشكلات.

وبينت «إن إي إس أو»، المعنية بإدارة شبكة الكهرباء في البلاد، أنها ستُواصل التحقيقات قبل إصدار التقرير النهائي في يونيو المقبل.

وأضافت أن التقرير سيتضمن توصيات لزيادة فعالية أنظمة الطاقة في مواجهة الأزمات، وخططاً للاستجابة وإعادة الخدمات.

وقالت الشرطة، في مارس، إنه ليس هناك ما يدعو للاشتباه في أسباب الحريق. وأضافت «إن إي إس أو»، في التقرير المبدئي، أن إدارة الإطفاء للعاصمة لندن والهيئة المعنية بتوصيل الكهرباء في الشبكة الوطنية تُواصلان التحقيق في أسباب ذلك الحريق.

وتساءلت الحكومة وشركات طيران ومسافرين بعد الإغلاق عما استدعى إغلاق الصالات الأربع للمطار وما استغرق 18 ساعة لإعادة التيار الكهربائي.

وقال مطار هيثرو إنه يأمل بأن يحتوي التقرير النهائي على إجابات بشأن سبب الحريق.

وتكبدت شركات طيران خسائر تُقدَّر بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية بسبب إغلاق هيثرو؛ أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، في 21 مارس الماضي، إذ تسبَّب ذلك في عرقلة رحلات آلاف المسافرين.