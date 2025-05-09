في حادثة مأساوية هزت القوات المسلحة السريلانكية، لقي عدد من العسكريين مصرعهم إثر تحطم مروحية عسكرية من طراز بيل 212 في خزان مادورو أويا بوسط البلاد، خلال تنفيذ مهمة تدريبية روتينية، في حادثة أثارت حالة من الصدمة في الأوساط العسكرية والمدنية.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع السريلانكية، كانت المروحية، التي تُعد واحدة من الأصول الأساسية للقوات الجوية، في مهمة تدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات الطيارين في المناورات فوق التضاريس المعقدة، وخلال التحليق فوق منطقة خزان مادورو أويا، وهي منطقة مائية محاطة بالغابات الكثيفة، فقدت المروحية الاتصال مع قاعدة التحكم قبل أن تتحطم في المياه، وهرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع.







وأوضح المتحدث باسم سلاح الجو السريلانكي العقيد إيرندا جيغاناجي أن المروحية من طراز بيل 212 سقطت في خزان مادورو أويا خلال تنفيذها مهمة تدريبية، وكان على متنها 12 عسكرياً، وأنها كانت مكلّفة بتنفيذ تمرين إنزال بالحبال ضمن فعاليات عرض عسكري لتخريج دفعة جديدة.

ولم يُعلن بعد عن العدد الدقيق للضحايا أو هوياتهم، لكن مصادر عسكرية أشارت إلى أن الطاقم كان يضم طيارين متمرسين وأفراداً من القوات الجوية. الحادثة تعد الأحدث في سلسلة من الحوادث التي شهدتها المروحيات العسكرية حول العالم، ما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالتدريبات العسكرية وصيانة المعدات القديمة.







ومروحية بيل 212، التي طورتها شركة بيل هيليكوبتر الأمريكية في السبعينات، هي مروحية متعددة المهمات تُستخدم على نطاق واسع في العمليات العسكرية والمدنية، وفي سريلانكا تُشكل هذه المروحيات جزءاً أساسياً من أسطول القوات الجوية، حيث تُستخدم في مهمات النقل، البحث والإنقاذ، والتدريب، ورغم موثوقيتها، فإن عمر هذه المروحيات الطويل يثير تساؤلات حول الحاجة إلى تحديث الأسطول وتشديد معايير الصيانة.

ويعد خزان مادورو أويا، الواقعة في المنطقة الوسطى من سريلانكا، أحد أكبر الخزانات في البلاد ويُعتبر موقعاً استراتيجياً للتدريبات العسكرية بفضل تضاريسه المتنوعة، لكن المنطقة تشهد أحياناً ظروفاً جوية متقلبة، ما قد يزيد من تعقيد المهمات الجوية، وفي السنوات الأخيرة،





واجهت القوات المسلحة السريلانكية تحديات لوجستية، بما في ذلك نقص التمويل لتحديث المعدات، وهو ما أثار نقاشات حول سلامة العمليات العسكرية.

تأتي الحادثة في وقت تسعى فيه سريلانكا لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل التوترات الإقليمية في منطقة المحيط الهندي، حيث تلعب القوات الجوية دوراً حيوياً في مراقبة المياه الإقليمية، كما أن هذه الكارثة قد تعيد فتح النقاش حول استثمارات الدفاع والحاجة إلى معدات حديثة.