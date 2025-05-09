اعتمد تطبيق خرائط غوغل الشهير تسمية الخليج العربي لمستخدميه في منطقة الشرق الأوسط بدلاً من الخليج الفارسي، إذ بات التطبيق يتيح ظهور اسم «الخليج العربي» عند البحث عن المنطقة في التطبيق ذاته.

وتتزامن إعادة تسمية التطبيق للخليج مع الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة المنطقة الثلاثاء القادم.

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية قالوا إن الرئيس الأمريكي يعتزم الإعلان عن اعتماد بلاده لتسمية «الخليج العربي» أو «خليج العرب».

ويرتبط الإعلان المتوقع برحلة ترمب إلى الشرق الأوسط الأسبوع القادم، حيث سيزور السعودية، وقطر، والإمارات،

وأبلغ مستخدمون في الشرق الأوسط أن التطبيق يعرض الآن اسم «الخليج العربي» عند البحث باستخدام مصطلحات مثل: «Arab Gulf» (الخليج العربي)، «Persian Gulf» (الخليج الفارسي).

ولم تقدم «غوغل» أي تفسير رسمي لهذا التغيير.

وسبق أن ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اقترح تغيير اسم الخليج إلى «الخليج العربي».

وتؤكد كثير من المصادر التاريخية أن اسم «الخليج العربي» ليس جديدا؛ بل ثابت ومعروف في العديد من المصادر المهمة، فقد ذكر قدري قلعجي في كتابه الخليج العربي (بحر الأساطير) أن المؤرخ الروماني بلينيوس الأصغر كان أول من أطلق على الخليج اسم الخليج العربي في القرن الأول الميلادي، وذلك عندما أراد وصف مدينة (خارک) التي تُعرف في وقتنا الحالي بمدينة المحمرة، حيث قال: «الشراکس هي مدينة تقع في أقصى أطراف الخليج العربي». بشكل عام أُطلقت بعض الأسماء التي تحمل الصبغة العربية على هذا الخليج في القرون الأخيرة.

من ناحية أخرى، ذكرت بعض المصادر العربية أن هناك بعض النصوص الزرادشتية القديمة التي تثبت الهوية العربية للخليج. أطلقت تلك النصوص اسم «البحر التازي» على الخليج. ومن المعروف أن كلمتي «تازي وتازيك» تعنيان العربي في اللغة البهلوية التي كانت تسود إيران إلى جانب الآرامية كلغة رسمية للإمبراطورية الساسانية قبل الفتح العربي الإسلامي.

وفي الوقت الحالي، تستخدم البلدان العربية كافة تسمية الخليج العربي، فضلاً عن المنظمات والمؤسسات العربية. أما على الصعيد العالمي فلا تزال تسمية الخليج غير ثابتة. وفي بعض الأحيان تلجأ بعض الجهات إلى تسميات الخليج، أو الخليج العربي - الفارسي، أو الخليج الإسلامي كأسماء حيادية تشير إلى المكان الجغرافي دون تحيز.