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«عكاظ» (سانتياغو)

أعلنت السلطات التشيلية (الخميس) أنّ طائرة طبية تحطّمت ليل الأربعاء قرب سانتياغو بعيد دقائق من إقلاعها ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص هم جميع من كان على متنها.

وقال المسؤول في الحكومة المحلية في منطقة سانتياغو غونزالو دوران إنّ عناصر من القوات الجوية التشيلية عثروا على حطام الطائرة خلال طلعة جوية على متن مروحية وأكدوا لاحقاً عدم وجود ناجين.

وانقطع الاتصال بالطائرة مساء الأربعاء بعيد إقلاعها باتجاه أريكا، المدينة الواقعة في أقصى شمال البلاد.

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وتحطّمت الطائرة في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها في منطقة كوراكافي الواقعة على بُعد نحو 40 كيلومترا غرب العاصمة التشيلية.