كشفت دراسة حديثة ارتباطاً وثيقاً بين صحة الفم وصحة القلب، مؤكدة أن أمراض اللثة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وبحسب ما نشره موقع (24)، فإن البكتيريا المسببة لالتهابات اللثة يمكن أن تدخل مجرى الدم، مما يؤدي إلى تهيج الشرايين ورفع مستوى الالتهاب في الجسم، وهو أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تطور أمراض القلب.وأشار الباحثون إلى أن الاعتناء بصحة الفم لا يقتصر على الوقاية من التسوس ورائحة الفم الكريهة، بل يشمل دوراً وقائياً مهماً في حماية القلب. ونصحوا بتنظيف الأسنان بانتظام، واستخدام الخيط الطبي، وزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، مؤكدين أن الوقاية تبدأ من العناية اليومية بالفم.وتدعو الدراسة إلى تضمين صحة الفم ضمن الإستراتيجيات العامة للوقاية من أمراض القلب، خصوصا لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.