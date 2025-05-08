أعلنت شركة «أبل» دراسة إعادة تصميم متصفح «سفاري» لدمج محركات بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تغير قواعد التصفح على أجهزتها.

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، جاء هذا الإعلان على لسان نائب رئيس الشركة للخدمات إدي كيو، خلال شهادته في دعوى قضائية ضد ألفابت، الشركة الأم لـ«جوجل»، رفعتها وزارة العدل الأمريكية.

وتتعلق القضية باتفاقية بقيمة 20 مليار دولار سنوياً تجعل «جوجل» محرك البحث الافتراضي على «سفاري»، وفي حال إجبار الطرفين على إنهاء هذه الشراكة، قد يشهد أكثر من ملياري جهاز «أبل» تغييراً جذرياً في تجربة البحث.

وأشار «كيو» إلى تراجع عمليات البحث عبر «سفاري» لأول مرة الشهر الماضي، مرجعاً ذلك إلى تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Chat gpt، Open AI، Perplexity، Anthropic.

وأكد «كيو» أن «أبل» تخطط لإدراج هذه المحركات الذكية ضمن خيارات سفاري، لكنها لن تكون الافتراضية في الوقت الحالي نظراً لاحتياجها إلى مزيد من التحسين.

وأضاف: «قبل الذكاء الاصطناعي، لم يكن هناك بديل حقيقي لجوجل، لكن اللاعبين الجدد غيروا المعادلة»، كما تدرس الشركة أيضاً دمج أدوات مثل جيميني من جوجل، وديب سيك الصيني، وغروك من إكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك.

يأتي هذا التحول وسط مخاوف مالية، إذ تُعد إيرادات الشراكة مع جوجل جزءاً حيوياً من قطاع خدمات أبل، الذي سجل 26.6 مليار دولار في مارس الماضي.

وتسببت تصريحات «كيو» في هبوط أسهم ألفابت بنسبة 7.3%، وأبل بنسبة 1.1% يوم الأربعاء، مما يعكس قلق المستثمرين من تداعيات القضية.

كما تواجه أبل تحديات أخرى، بما في ذلك قرار قضائي يسمح للمطورين باستخدام وسائل دفع خارج متجر التطبيقات، مما قد يقلص أرباحها.

وأشار «كيو» إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة، وقد تغير عادات المستخدمين خلال عقد، لدرجة أن الآيفون نفسه قد لا يكون ضرورياً.

وأكد أن نماذج اللغة الكبيرة ستعزز قدرات محركات البحث الذكية، رغم حاجتها إلى تحسين جودة فهارس البحث. ومع ذلك، يفضل كيو استمرار «جوجل» كخيار افتراضي نظراً لشروطها المالية المجزية.

وتتأخر أبل نسبياً في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ لا تملك محرك بحث ذكي خاص بها، وأجلت تحديثات كبرى لـ«سيري»، ومن المتوقع أن تكشف تحسينات لمنصة أبل «إنتليجينس» في مؤتمر المطورين في يونيو القادم، مما قد يعزز مكانتها في هذا المجال.