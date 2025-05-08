في يوجياكارتا، إندونيسيا، اصطدمت شاحنة قلاب محملة بمواد بناء بحافلة صغيرة على طريق منحدر في قرية كاليجامبي بوسط جاوة، مقاطعة بورووريجو، ما أسفر عن مقتل 11 معلمًا من ماجيلانج حضروا جنازة في بورووريجو، وفقًا لما ذكره مسؤولون (الأربعاء).

وصرح قائد شرطة بورووريجو أندري أغوستيانو، قائلاً: «فقدت الشاحنة السيطرة واصطدمت بالحافلة الصغيرة»، مشيرًا إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا. ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين، بمن فيهم سائق الشاحنة وصاحب المنزل، إلى المستشفى.

وتتكرر حوادث الطرق في إندونيسيا بسبب ضعف السلامة والبنية التحتية. يوم الثلاثاء، أودى حادث حافلة في غرب سومطرة بحياة 12 شخصًا. وفي العام الماضي، أودت حافلة في ديبوك بحياة 11 طالبًا بعد عطل في الفرامل.