يستيقظ كل صباح على ألم في رأسه.. ليس بسبب صداع بل بسبب «قرن» حقيقي ينمو في مؤخرة رأسه.. هذا ليس مشهداً من فيلم رعب بل قصة حقيقية لرجل روسي يبلغ من العمر 30 عاماً عاش ثلاث سنوات كاملة وهو يعاني من نمو قرن ضخم يبلغ طوله نحو خمس بوصات.

ووفقاً لصحيفة «ميرور»، فإن الورم الغريب الذي أُطلق عليه اسم «قرن الشيطان» بدأ في الظهور عام 2022 وكان في بداياته غير مؤلم، لكنه سرعان ما تحول إلى كابوس يومي للمريض الذي لم يكشف عن اسمه.

وقرر الرجل أخيراً الخضوع لعملية جراحية دقيقة أُجريت تحت التخدير العام تولّاها جراح مخضرم استأصل الورم بالكامل وصرّح بأنها الحالة الأولى في مسيرته المهنية.

وقال رئيس قسم التخدير والإنعاش بافل إيجوروف: «تم إجراء العملية تحت التخدير العام. وتمثلت الصعوبة في تثبيت رأس الرجل على الجانب في هذا الوضع، مع مراقبة العلامات الحيوية، حتى نهاية العملية». وأضاف: «نجحنا في التعامل مع هذه المهمة. استفاق المريض بسرعة بعد التخدير وتعافى بشكل جيد. وهو الآن في المنزل مع أسرته. تم إرسال الورم للتحليل». وقالت التقارير إن القرن نما إلى هذا الحجم نتيجة التكاثر السريع غير الطبيعي لخلايا الجلد - الخلايا الكيراتينية التي تصلبت وشكلت بنية قرنية مميزة.