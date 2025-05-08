في مواجهة الضغوط النفسية المتزايدة في العصر الحديث، تبرز قيمة الضحك كوسيلة طبيعية فعالة لدعم الصحة الجسدية والعقلية، وهو ما تؤكده أبحاث علمية متزايدة تبرز التأثيرات الإيجابية للضحك على وظائف الجسم والمزاج.أشارت دراسات إلى أن الضحك يسهم في خفض مستويات هرمون «الكورتيزول»، ويحفز إفراز الإندورفينات، التي تُعرف بتأثيرها المسكن للألم والمحسن للحالة المزاجية، ما يجعله أداة فعالة لمواجهة القلق وتعزيز الاسترخاء.وعلى المستوى الجسدي، أظهرت أبحاث أن الضحك يعزز مناعة الجسم عبر تنشيط الخلايا المناعية وزيادة إنتاج الأجسام المضادة، ما يدعم مقاومة الجسم للأمراض، لا سيما في ظل ارتفاع الوعي بأهمية الوقاية بعد الجائحة.