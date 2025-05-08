أشارت دراسة كورية حديثة، نُشرت في موقع «نيوز مديكال»، إلى أن تناول القهوة السوداء، خصوصاً بين النساء، قد يسهم في تحسين مقاومة الإنسولين وتقليل مؤشرات اضطراب استقلاب الجلوكوز، مما يعزز فهم الدور المحتمل للقهوة في دعم الصحة الأيضية.وبحسب الدراسة، فإن شرب كوبين من القهوة السوداء يوميًا ارتبط بانخفاض نسبته 36% في كل من مستويات مقاومة الإنسولين (HOMA-IR) والإنسولين الصائم، مقارنةً بمن لا يتناولون القهوة أو يضيفون إليها السكر والكريمة.كما أوضحت النتائج، أن النساء اللواتي شربن القهوة دون إضافات أظهرن تحسناً ملحوظاً في حساسية الإنسولين، وهي نقطة محورية في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.وأشارت الدراسة إلى أن التأثير الإيجابي للقهوة على استقلاب الجلوكوز لا يرتبط بالكافيين فقط، بل أيضًا باحتوائها على البوليفينولات، وهي مركبات طبيعية تساعد في تحسين الاستجابة للإنسولين.ومع ذلك، لم يُلاحظ تأثير إضافي عند استهلاك أكثر من ثلاثة أكواب يومياً، مما يشير إلى أن الفائدة ترتبط بالاعتدال لا بالكمية. الدراسة تسلّط الضوء على أهمية القهوة السوداء كخيار يومي يدعم الصحة الأيضية، خصوصاً لدى النساء.