أثار تسجيل 73 زلزالاً خلال أسبوع واحد في محيط بركان جبل «سبير» بألاسكا مخاوف من ثوران وشيك، وفقاً لما أعلنه مرصد ألاسكا للبراكين. الزلازل، التي راوحت شدتها بين خفيفة ومتوسطة، تُعد مؤشراً على تصاعد النشاط البركاني، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التحذير إلى «أصفر».يقع جبل «سبير» على بُعد نحو 129 كيلومتراً غرب مدينة أنكوريج، التي يقطنها نحو 300 ألف نسمة. ويُذكر، أن البركان شهد ثورانين كبيرين في عامي 1953 و1992، تسببا في انبعاث سحب رماد بركاني غطّت مناطق واسعة وأثرت على حركة الطيران.المرصد أشار إلى أن الزلازل الحالية ناتجة عن حركة الصهارة تحت سطح الأرض، مما يؤدي إلى تشققات في الصخور المحيطة. كما تم رصد تصاعد للبخار وزيادة في انبعاثات الغازات من فوهة البركان.السلطات المحلية دعت السكان إلى البقاء على استعداد، خصوصاً مع احتمال تكرار سيناريوهات سابقة شهدت انبعاثات رماد أثرت على جودة الهواء، وتسببت في تعطيل البنية التحتية. ويواصل العلماء مراقبة الوضع عن كثب لرصد أي تطورات قد تشير إلى اقتراب ثوران البركان.