تُعد الالتهابات الرئوية الحادة، التي تسببها الفيروسات أو البكتيريا، من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الكثيرين، خاصة كبار السن.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تُسبب الالتهابات الرئوية وفاة أكثر من 800 ألف طفل دون سن الخامسة سنوياً، مما يمثل 15% من إجمالي وفيات الأطفال في هذه الفئة العمرية.

الالتهاب الرئوي المزدوج هو حالة خطيرة تصيب الرئتين معاً، على عكس الالتهاب الرئوي العادي الذي يؤثر على رئة واحدة فقط. تتطلب هذه الحالة تدخلاً طبياً عاجلاً لتجنب المضاعفات الخطيرة.

ويُعتبر كبار السن الأكثر عرضة لهذا المرض بسبب ضعف جهازهم المناعي، إصابتهم بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وانخفاض كفاءة الرئتين مع التقدم في العمر.

ووفقاً لموقع only my health الطبي، هناك عدة أسباب تجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة، وهي: ضعف المناعة: يتراجع أداء الجهاز المناعي مع التقدم في العمر، مما يقلل من قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

الأمراض المزمنة: حالات مثل السكري وأمراض القلب أو الانسداد الرئوي المزمن تزيد من مخاطر الإصابة.

تراجع وظائف الرئة: تصبح الرئتان أقل قدرة على طرد العدوى نتيجة انخفاض السعة التنفسية.

كما يُنصح بمراقبة الأعراض التالية لدى كبار السن والتصرف بسرعة عند ظهورها:

ـ السعال (مع أو بدون بلغم).

ـ صعوبة أو تسارع في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة أو القشعريرة.

ـ ألم في الصدر أثناء السعال أو التنفس.

ـ الإرهاق الشديد أو التعب غير المعتاد.

ـ الارتباك الذهني، خاصة لدى كبار السن.

ـ تحول لون الشفاه أو الأصابع إلى اللون الأزرق.

وكشف موقع only my health، أنه إذا لم يُعالج الالتهاب الرئوي المزدوج في الوقت المناسب، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل: فشل تنفسي حاد، التسمم الدموي، تلف دائم في الرئتين، الوفاة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة.