شهدت منطقة القطامية شرق القاهرة حادثاً مأساوياً، حيث اقتحمت شاحنة نقل ثقيل (تريلا) معرضاً شهيراً للسيارات، مما أسفر عن إصابة شخصين وتدمير 11 سيارة جديدة فاخرة بأضرار مادية تُقدر بملايين الجنيهات.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية بلاغاً بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الواقعة، وكشفت المعاينة الأولية أن قائد الشاحنة فقد السيطرة على المركبة، مما تسبب في اقتحامها للمعرض وتحطيم السيارات المتوقفة داخله.





تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض، ويجري تفريغها لتحليل تسلسل الأحداث وتحديد أسباب الحادث بدقة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، ويجري استجواب السائق وشهود العيان لتحديد المسؤوليات القانونية.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجاً عن السرعة الزائدة أو عطل فني في الشاحنة. وتقدر الخسائر المادية بملايين الجنيهات، فيما تُواصل الجهات المختصة جهودها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وتُعد القطامية، الواقعة شرق القاهرة، من المناطق الحيوية التي تضم العديد من المعارض التجارية، الشركات، والمجمعات السكنية. ويُعتبر ميدان محمد زكي أحد المراكز التجارية البارزة في المنطقة، حيث تتركز فيه معارض السيارات الفاخرة.





تعمل وزارة الداخلية المصرية على تشديد الرقابة المرورية من خلال تركيب كاميرات مراقبة على الطرق الرئيسية وزيادة الحملات التفتيشية على المركبات الثقيلة.

وفي حالات الحوادث الكبرى، تجري النيابة العامة تحقيقات شاملة لتحديد المسؤوليات، مع فرض عقوبات قد تشمل السجن أو الغرامات على المخالفين، وفقاً لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.