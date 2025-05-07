حددت مدربة تطوير الذات والمستشارة الإدارية سهير بنت أحمد اللافي 6 نقاط رئيسية عند التحضير وأثناء المقابلة الشخصية.وتأتي البداية في البحث عن المنظمة، وثانياً ترتيب الأفكار وتحديد الأهداف والقيم والشغف ونقاط القوة والتطوير مع ربطها بالمنظمة، وثالثاً تجهيز الأسئلة للمحاور وإجابات الأسئلة المحتملة مع أمثله، ورابعاً اهتم بالانطباع الأول من خلال مظهرك وسلوكك ولغة جسدك، وخامساً كن منصتاً وركز على الأسئلة وراعِ الإجابة بما يتناسب مع نوع السؤال، وسادساً شكر الجميع عند المغادرة وإرسال رسالة شكر ثم قم بالمتابعة.جاء ذلك في اللقاء الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة الشرقية، ممثلة بمركز تمكين المرأة أخيراً، بفرعها بالجبيل برنامج تمكين الموارد البشرية بعنوان «فن اجتياز المقابلات الشخصية»، الذي يهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد للباحثين عن العمل.وقدمت اللافي، من خلال البرنامج، أسرار هذا الفن من خلال معرفة الهوية الشخصية واجتياز المقابلات الشخصية والقدرة على عرض المهارات والخبرات الشخصية.وعرّفت اللافي المقابلات الشخصية بأنها لقاء يحدث بين المتقدّم للوظيفة والمسؤول عن التوظيف في أي منظمة أو منشأة من أجل التعرّف على المتقدم للوظيفة ومعرفة إلى أي مدى تتناسب كفاءته ومهاراته وخبراته لطبيعة مهمات عمل المنصب الشاغر، وكذلك يتعرف من خلالها الشخص الباحث عن الوظيفة على مميزات الشركة وكل ما يتعلق ببيئة العمل.وقالت اللافي: «عدد من الشروط يرتبط بالمحاور الذي يلتقي طالب الوظيفة، إذ يجب عليه أن يتحقّق من دقّة المعلومات المُدرجة في الملف الشخصي للمتقدم، والعثور على تطابق جيد مع متطلبات صاحب العمل، والعمل كبواب عبور، وتقديم تقييم موضوعي لصاحب العمل. وأما طالب الوظيفة فعليه أن يعرف كيف يسوق نفسه، ودعم السيرة الذاتية بالأمثلة والكشف عن شخصيته والتواصل مع المحاور. ناصحة المتقدمين للوظائف بأن يتعلموا التركيز على الأسئلة المفتوحة؛ لأنها تعطي الفرصة للتوسع في اهتماماتك وخبراتك، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب تضمين الإجابات بمعلومات حول نقاط القوة والخبرة، والانتباه جيداً بأن أصحاب العمل يحددون مسبقاً المهارات اللازمة للوظيفة ثم يطرحون أسئلة محددة لتحديد ما إذا كان المرشح يمتلك تلك المهارات».