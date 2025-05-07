افتتحت الصين رسميًا أول مستشفى في العالم يعمل بشكل كامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، دون أي موظفين بشريين.

وفق تقارير إعلامية، يضم المستشفى 14 «طبيبًا» متخصصًا من الذكاء الاصطناعي، مصممين للتعامل مع آلاف الحالات يوميًا بكفاءة فائقة ودقة تشخيص تقترب من الكمال.

ويتمتع المستشفى بقدرة علاجية تصل إلى 3 آلاف مريض يوميًا، إذ يعتمد «الطاقم الطبي» الآلي على نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل الأعراض الطبية، وإجراء التشخيصات الدقيقة، واقتراح خطط علاج مخصصة لكل مريض بناءً على تاريخه الصحي ونتائج الفحوص.

وتشمل التجهيزات المتقدمة في المستشفى روبوتات للفحص الطبي، وتكنولوجيا تصوير تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام إدارة بيانات المرضى الذي يقوم بتحليل السجلات الطبية الضخمة بشكل لحظي، ما يضمن تقديم رعاية فورية وفعّالة.

تمتد تأثيرات هذا المشروع الصحي إلى عالم التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، خصوصا في سوق العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين. ويرى محللون أن هذا النوع من الابتكار قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مستقبل العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع الكبير في التطبيقات الواقعية لهذه التقنيات.

واعتبر مغردون أن هذا المشروع يعد امتدادًا لسياسات الصين الطموحة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة. وهو مؤشر على ما يمكن أن تصل إليه الأنظمة الصحية عالميًا خلال السنوات القليلة القادمة، خصوصا مع تزايد الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة.