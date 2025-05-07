أعلن مسؤولان أمريكيان أن مقاتلة أمريكية من طراز «إف-18» فُقدت في البحر الأحمر، الثلاثاء، بعد أن انحرفت عن مدرج حاملة الطائرات «هاري إس ترومان»، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع تقريباً.

وأضاف المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الطائرة لم تتمكن من التوقف بشكل صحيح بعد هبوطها على حاملة الطائرات.

وقال أحدهما إن الطيارين قفزا بالمظلة قبل سقوط الطائرة في الماء، وتم انتشالهما بواسطة طائرة هليكوبتر خاصة بالإنقاذ، وفق «رويترز».

وقال أحد المسؤولين إن التقييمات الطبية أظهرت أن الطيارين أصيبا بجروح طفيفة، ولم يصب أي من الأفراد العاملين بالمدرج بأذى.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر قولهم إن الحوثيين أطلقوا النار، الثلاثاء، على حاملة الطائرات «ترومان» رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار قبلها بساعات قليلة.

والأسبوع الماضي، سقطت طائرة مقاتلة أخرى في البحر من حاملة الطائرات نفسها، والتي كانت تساعد على الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي في اليمن.

وتبلغ تكلفة المقاتلة الأمريكية 60 مليون دولار أو أكثر، ويندر وقوع مثل هذه الحوادث. ومن المرجح أن يؤدي وقوع حادثتين في هذه الفترة القصيرة إلى تدقيق في عمليات حاملة الطائرات.