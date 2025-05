تشهد مهنة طب الأسنان، نمواً ملحوظاً في الطلب على مستوى العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث تُقدّر وزارة العمل الأمريكية، أن التوظيف في هذا القطاع يزداد بنسبة 5% بين عامي 2023 و2033، بمعدل يُقارب 4,900 فرصة عمل جديدة سنوياً، بحسب ما ذكره موقع bls.gov.ويأتي هذا الطلب المتزايد مدفوعاً بارتفاع الوعي بأهمية صحة الفم، وعلاقتها المباشرة بالصحة العامة.كما أشار تقرير صادر عن AMN Healthcare إلى أن النقص الحاد في أطباء الأسنان ببعض المناطق الريفية يسهم أيضاً في تعميق الفجوة، ويدفع باتجاه خلق فرص جديدة على مستوى الدولة.وبحسب موقع Indeed – USA، تعد المهنة من الجانب المالي، من أكثر المهن الطبية عائداً. وتشير البيانات الحديثة إلى أن متوسط دخل طبيب الأسنان في الولايات المتحدة يبلغ نحو 231,653 دولاراً أمريكياً (ما يعادل 868,699 ريالاً سعودياً) بحسب موقع Indeed – USA، وهو الأعلى عالمياً.أما في كندا، فيبلغ متوسط الدخل 138,545 دولاراً أمريكياً (نحو 519,545 ريالاً سعودياً) بحسب Indeed – Canada، في حين يصل في المملكة المتحدة إلى 101,346 دولاراً أمريكياً (نحو 380,048 ريالاً سعودياً) وفق Indeed – UK.أما على المستوى الأكاديمي والمهني، فإن شهادة طب الأسنان، تُعد من الشهادات القوية والمعترف بها عالمياً، ما يمنح الأطباء فرصاً للعمل في أسواق دولية متعددة دون الحاجة لإعادة التأهيل الكامل، كما يشير موقع ADA.org.