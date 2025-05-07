أظهرت دراسة عالمية حديثة، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني، وفايروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، مقارنة بالنساء.الدراسة، التي شاركت فيها جامعات من أوروبا وآسيا، شملت بيانات من نحو 200 دولة، وركّزت على الفروقات بين الجنسين في معدلات الإصابة وطلب العلاج.ورغم ارتفاع نسب الإصابة بين الرجال، إلا أنهم أقل ميلاً لطلب الرعاية الصحية أو اتباع خطط العلاج، ما يجعلهم أكثر عرضة للمضاعفات والوفاة.