في خطوة تعكس الحضور المتنامي للكفاءات السعودية على الساحة الإقليمية، فاز أمين منطقة الباحة الدكتور علي محمد السواط، بجائزة «أفضل شخصية حكومية في قطاع الشؤون البلدية والمحلية»، والتي يمنحها معهد الحكومات الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الجائزة تقديرًا للقيادات التي تُسهم بفاعلية في تطوير العمل الحكومي وتعزيز أثره في المجتمعات المحلية.يمثل هذا التتويج محطة مهمة في مسيرة الدكتور السواط المهنية، إذ يعكس ما قدمه من جهود ملموسة في تطوير منظومة العمل البلدي بمنطقة الباحة، عبر نهج إداري يرتكز على الابتكار، والتخطيط المستدام، وتحسين جودة الحياة. وقد أظهر خلال فترة عمله تركيزًا واضحًا على تحسين البنية التحتية وتفعيل المشروعات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي، وتفتح المجال لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.ويُعرف عن الدكتور السواط، حرصه على تحويل العمل البلدي إلى عنصر محفز للتنمية المستدامة، بما يسهم في جعل منطقة الباحة بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة، ويرفع من كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للسكان.ويمثل هذا التكريم امتدادًا لتوجهات المملكة في تمكين القيادات الوطنية وتقدير منجزاتهم، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية الأداء المؤسسي في إحداث تحول إيجابي في المدن والمجتمعات. كما يعكس حضور الكفاءات السعودية في مثل هذه المحافل الدولية قدرة المملكة على تصدير نماذج رائدة في الإدارة الحكومية تعزز من مكانتها إقليميًا وعالميًا.