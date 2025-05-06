في حفل «ميت غالا» لعام 2025، الذي أُقيم تحت شعار «Superfine: Tailoring Black Style»، شهدت السجادة الحمراء لحظات محرجة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. إليك أبرز هذه اللحظات:

1. شاكيرا تكشف حمل ريهانا عن طريق الخطأ

أثناء مقابلة مباشرة مع NBC News على السجادة الحمراء، أعربت شاكيرا عن حماسها لرؤية ريهانا، وقالت بحماس: «إنها حامل!»، قبل أن تدرك أن ريهانا لم تعلن عن حملها بعد. بعد هذا التصريح، ضحكت شاكيرا بشكل محرج وغادرت المقابلة بسرعة. لاحقًا، ظهرت ريهانا ببطن بارز، مؤكدة الخبر.





2. كيم كارداشيان تتعرض لموقف محرج مع حارسها الشخصي

أثناء مغادرتها فندق The Mark Hotel، تعثّر أحد حراس كيم كارداشيان بثوبها الجلدي الطويل، مما كاد أن يتسبب في سقوطها. رصدت الكاميرات نظرة حادة من كيم تجاه الحارس قبل أن تستعيد توازنها وتكمل طريقها. ￼





3. مواجهة محرجة بين سابرينا كاربنتر وباري كيوغان

بعد انفصالهما في عام 2024، التقى الثنائي السابق سابرينا كاربنتر وباري كيوغان على السجادة الحمراء لأول مرة منذ الانفصال. تجنّب الاثنان التفاعل المباشر، مما أضفى جوًا من التوتر والحرج على المناسبة.

4. شاه روخ خان يعرّف بنفسه للصحافة الأجنبية

رغم شهرته العالمية، واجه النجم الهندي شاه روخ خان موقفا محرجا عندما لم يتعرف عليه أحد الصحفيين الأجانب، مما اضطره للقول: «مرحبًا، أنا شاه روخ»، أثار هذا الموقف استياء معجبيه الذين عبّروا عن استغرابهم من عدم معرفة الصحافة الأجنبية له.

رغم هذه اللحظات المحرجة، استمر حفل «ميت غالا» في تقديم عروض أزياء مبهرة واحتفاءً بالثقافة والأناقة.