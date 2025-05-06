في حادثة أثارت جدلاً كبيراً، طردت مالكة مطعم «تافيرنا دي سانتا كيارا» الشهير في مدينة نابولي الإيطالية، عائلة إسرائيلية من المطعم بعد نقاش حاد حول الحرب في غزة، وطلبت من العائلة مغادرة المكان بعد أن رفضوا التعبير عن أي تعاطف مع الضحايا الفلسطينيين في الصراع، ما اعتبرته المالكة موقفاً داعماً لما وصفته بـ«الإبادة الجماعية» في غزة.ووفق تقرير نشرته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، بدأت الحادثة عندما دخلت العائلة الإسرائيلية، التي كانت في زيارة سياحية لنابولي، إلى المطعم الواقع في قلب المدينة التاريخي، وخلال المحادثة، حاولت العائلة، وفقاً لروايات شهود، الدفاع عن موقف إسرائيل في الحرب المستمرة في غزة، ما أثار غضب صاحبة المطعم الشهير نيفيس موندا.وبحسب منشورات على منصة «إكس»، قالت موندا للعائلة: «لا نريد أموال قتلة الأطفال!»، وأصرت على مغادرتهم فوراً، معتبرة أن وجودهم في المطعم يتعارض مع قيمها المناهضة للحرب. واتهمت العائلة الإسرائيلية موندا بمعاداة السامية، ووصفوها بـ«الإرهابية» في شكوى قدموها إلى السلطات المحلية. في المقابل، تلقى المطعم هجوماً على الإنترنت من مؤيدي إسرائيل، بينما أشاد آخرون، خصوصاً من المجتمعات المناصرة للقضية الفلسطينية، بموقف موندا واعتبروه تعبيراً عن التضامن مع غزة.وبعد تداول الفيديو الذي وثقته العائلة الإسرائيلية نشر مطعم «لا تافرنا دي سانتا كيارا» بيانًا على صفحته في «فيسبوك»، أوضح خلاله أن العائلة أشارت إلى «دعمها لجرائم حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وأننا كمواطنين أصحاب ضمائر حيّة، نستنكر الإبادة الفلسطينية المستمرة كجريمة ضد الإنسانية».ويعرف مطعم «تافيرنا دي سانتا كيارا» الواقع بالقرب من دير سانتا كيارا التاريخي، بأجوائه الثقافية واستقطابه للسياح، من مختلف دول العالم خلال زيارتهم إلى إيطاليا وتحديدا المدينة التاريخية روما، وجاءت الواقعة في وقت تشهد فيه الأوساط الشعبية والثقافية، بما في ذلك مهرجانات مثل «سان ريمو»، احتجاجات ضد الحرب.لم تصدر السلطات الإيطالية بياناً رسمياً حول التحقيق في الواقعة، لكن مصادر محلية تشير إلى أن المطعم قد يواجه تدقيقاً قانونياً بتهمة التمييز، على منصات التواصل الاجتماعي، تصدر وسم #TavernaSantaChiara منصة «إكس»، حيث أبدى البعض إعجابهم بشجاعة موندا، بينما اعتبر آخرون الحادثة «تجاوزاً خطيراً» يعزز الانقسامات.