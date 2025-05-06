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«عكاظ» (كاليفورنيا)

قتل شخصان وكلب إثر تحطم طائرة صغيرة في حي سكني بمدينة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، ما أسفر أيضا عن تضرر عدد من المنازل، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا، أن الطائرة، وهي من طراز صغير بمحرك واحد وجناح ثابت، سقطت بين منزلين، وأدت إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأضافت أن فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع وتمكنت من السيطرة على الحريق، بينما ساهمت فرق الإنقاذ في إجلاء سكان المنازل المتضررة دون وقوع إصابات بينهم أو بين رجال الإطفاء.

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وأكدت الإدارة أن الحادثة أسفرت عن مقتل الطيار وراكب آخر، بالإضافة إلى كلب كان على متن الطائرة، دون الكشف عن هويات الضحايا.

وما تزال أسباب التحطم غير معروفة حتى الآن، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.