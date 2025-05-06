نجح فريق بحثي من كوريا الجنوبية، في تطوير اختبار مدعّم بالذكاء الاصطناعي لتشخيص هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي بدقة بلغت 100%.يعتمد النظام على تحليل قطرة صغيرة من السائل الزليلي باستخدام ورق يكون مطلياً بجسيمات نانوية ذهبية ذات شكل يشبه قنفذ البحر، لتعزيز الإشارات الطيفية وتحليلها بواسطة خوارزميات تعلم آلي.ويستخدم الاختبار تقنية تشتت رامان المحسّن على السطح (SERS)، القادرة على التقاط «البصمة الكيميائية» للجزيئات الدقيقة من خلال اهتزازاتها الفريدة.يتميّز النظام بسرعته وانخفاض تكلفته مقارنة بفحوصات الدم أو التصوير التقليدية.كما يتيح تقييم شدة الالتهاب الروماتويدي، ما يساعد الأطباء على التدخل مبكراً وتخصيص العلاج بدقة أعلى. ويُتوقع أن يُحدث هذا الابتكار نقلة نوعية في تشخيص أمراض المفاصل وهشاشة العظام، خصوصاً في المراحل المبكرة.