توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن اختبار اللعاب يتفوق على اختبار الدم في الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا. وأشارت نتائج الدراسة؛ التي أجريت على أكثر من 6 آلاف رجل في بريطانيا، إلى أن تحليل الحمض النووي في اللعاب يتيح تحديد خطر الإصابة بدقة أعلى، ما يمكّن من اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة دون الحاجة إلى اختبارات دموية مزعجة أو تدخلات طبية إضافية. الباحثون أكدوا أن هذا النوع من الاختبارات يفتح آفاقاً جديدة لتشخيص أكثر دقة وسرعة، خصوصاً للرجال الذين لا تظهر لديهم أعراض واضحة في المراحل الأولى من المرض. الاختبار الجديد قد يغيّر مستقبل الرعاية الصحية الخاصة بسرطان البروستاتا، ويمنح المرضى فرصة أفضل للعلاج المبكر.