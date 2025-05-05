يُعد شاي القرنفل مشروباً عطرياً بسيطاً يحمل في طياته فوائد صحية كبيرة، بدءاً من تحسين الهضم وصولاً إلى تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات.

وفقاً لموقع Onlymyhealth، كشفت بوجا سينغ، أخصائية التغذية بمركز ShardaCare بمدينة نويدا، عن الأسباب التي تجعل كوباً واحداً من شاي القرنفل كافياً لتحسين صحتكم بشكل ملحوظ.

1- دعم صحة الجهاز الهضمي

يعاني الكثيرون من الانتفاخ أو عسر الهضم بعد الوجبات، ويساعد شاي القرنفل على تحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة، ما يخفف من الغازات، والغثيان، وآلام المعدة، وكوب دافئ بعد الأكل قد يكون العلاج الطبيعي المثالي.

2 - تعزيز المناعة

يتميز القرنفل بخصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة، ما يجعله درعاً طبيعية ضد الجراثيم، وتناول شاي القرنفل يومياً يدعم جهاز المناعة، ويحمي الجسم من الإصابة بالعدوى.

3 - تسكين الألم

يحتوي القرنفل على مادة اليوجينول، وهي مسكن طبيعي فعال، وشاي القرنفل يمكن أن يخفف من الصداع أو آلام الأسنان البسيطة، ويوفر راحة دون الحاجة إلى أدوية في الحالات الطفيفة.

4 - مكافحة الالتهابات

تساهم مادة اليوجينول أيضاً في تقليل الالتهابات بالجسم، التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية مزمنة، وتناول شاي القرنفل اليومي يعزز الصحة العامة من خلال الحد من هذه الالتهابات.

5 - تحسين رائحة الفم

بفضل رائحته المميزة، يساعد القرنفل على محاربة البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة في الفم، ويمنحك كوب من شاي القرنفل نفساً منعشاً بشكل طبيعي.

6 - حماية بمضادات الأكسدة

القرنفل غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة، ويوفر شاي القرنفل جرعة يومية من هذه المركبات الواقية، ما يعزز صحة الجسم.