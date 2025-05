كشفت دراسة طبية حديثة، نُشرت في دورية The New England Journal of Medicine، إمكانية تقليص مخاطر الإصابة بأعراض حادة لمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، ثالث أكبر الأمراض القاتلة في المملكة المتحدة، باستخدام حقنة شهرية من عقار ميبوليزوماب، المعروف تجاريًّا باسم نوكالا، والمستخدم أساسًا لعلاج الربو الشديد.

ووفقًا لموقع mail online يودي مرض الانسداد الرئوي المزمن بحياة حوالى 30,000 بريطاني سنويًّا، ويؤثر على 1.2 مليون بالغ في بريطانيا، مع توقعات بارتفاع الحالات بنسبة 40% خلال السنوات الست المقبلة.

وينجم المرض عن تلف وتلوث الرئتين وممرات الهواء، غالبًا بسبب التدخين أو التعرض للمواد الكيميائية الصناعية أو الغبار، وقد يصيب البعض دون أسباب واضحة.

وتشمل الأعراض السعال المستمر، إفراز المخاط الزائد، وضيق التنفس الذي قد يعيق النوم.

في الوقت الحالي، يُعالج المرضى أولًا بأجهزة الاستنشاق، ثم الأقراص الستيرويدية إذا استمر ضيق التنفس، لكن تجربة شملت 1,200 مريض أظهرت أن ميبوليزوماب قلّص أعراض ضيق التنفس والتهابات الصدر بنسبة 20% مقارنة بالعلاجات التقليدية.

وبالنسبة لمرضى التهاب الشعب الهوائية المزمن، وهو شكل من المرض يتسم بتراكم المخاط، خفّض العقار الأعراض الحادة بثلث، وقلّص حالات دخول المستشفى بنسبة 35% خلال عام.

ويقوم المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة (NICE)، الجهة المنظمة للإنفاق الصحي في بريطانيا، بمراجعة ميبوليزوماب لعلاج الانسداد الرئوي المزمن، ومن المتوقع الموافقة عليه بحلول أواخر 2026.

ومن جانبه، أكد أستاذ الطب بجامعة بيتسبرغ وقائد التجربة الدكتور فرانك سيوربا، أن النتائج تفتح آفاقًا جديدة لعلاج المرضى، مشيرًا إلى أهمية تقليل حالات الاستشفاء التي يمكن الوقاية منها.