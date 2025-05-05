مكرونة تقتل شاباً.. تحذير من «متلازمة الأرز المقلي»

في حادثة أثارت الصدمة، توفي شاب بلجيكي يبلغ من العمر 20 عامًا بعد تناوله وجبة مكرونة بالصلصة ظلت في درجة حرارة الغرفة لخمسة أيام.

السبب كان إصابته بتسمم بكتيري نادر يُعرف بـ«متلازمة الأرز المقلي» الناتجة عن بكتيريا Bacillus cereus، مما يسلط الضوء على مخاطر سوء تخزين الطعام.

ووفقًا لموقع only myhealth، قام الشاب بتسخين المكرونة التي أُعدت قبل أيام وتُركت دون تبريد، وبعد تناولها خرج لممارسة الرياضة، لكنه عاد بعد نصف ساعة مصابًا بأعراض شديدة تشمل الغثيان، آلام البطن، والصداع.

وفي غضون ساعات، تفاقمت حالته مع القيء المستمر والإسهال، وظنًا منه أنها حالة عابرة، لم يطلب العناية الطبية، ليفاجأ والداه في الصباح بوفاته أثناء نومه.

وكشف تشريح الجثة أن بكتيريا Bacillus cereus هي المسؤولة عن الوفاة، وهذه البكتيريا تنمو في الأطعمة النشوية مثل الأرز والمكرونة عند تركها في درجة حرارة الغرفة، مُنتجة سمومًا قد تكون قاتلة في حالات نادرة.

ويُطلق على هذا التسمم اسم «متلازمة الأرز المقلي»، وهو ينجم عن تكاثر بكتيريا Bacillus cereus في الأطعمة المتروكة لفترات طويلة دون تبريد.

ولفت طبيب هندي يُدعي جو ويتينجتون الانتباه إلى هذه المخاطر عبر مقطع فيديو على تيك توك، محذرًا من ترك الطعام خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.

وتشمل أعراض «متلازمة الأرز المقلي»، القيء، الإسهال، الغثيان، تقلصات البطن، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وعادةً ما تظهر الأعراض خلال ساعات من تناول الطعام الملوث، وتزول خلال 24 - 48 ساعة، لكن في حالات معينة، قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الجفاف أو فشل الأعضاء، خصوصاً لدى أصحاب المناعة الضعيفة.

ويجب الذهاب للطبيب فورًا في حالات عدة أبرزها، استمرار الإسهال لأكثر من يومين، ارتفاع الحرارة فوق 38 درجة مئوية، أعراض الجفاف مثل جفاف الفم والهبوط، الارتباك أو الضعف الشديد.

ولفت الطبيب الهندي إلى أنه لا يوجد علاج محدد لمتلازمة الأرز المقلي، لكن العلاج الداعم يشمل الترطيب المستمر والراحة، ويُنصح بتجنب الأدوية المضادة للإسهال؛ لأنها قد تطيل بقاء السموم في الجسم.

وأكد أن الحل الأمثل للوقاية يتمثل في تبريد بقايا الطعام خلال ساعتين من الطهي، وتسخينها إلى 74 درجة مئوية عند إعادة الاستخدام، مع تجنب التسخين المتكرر، والتخلص من أي طعام يُترك خارج الثلاجة طوال الليل.