أعلنت الشرطة البرازيلية، الأحد، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف حفلاً ضخماً للمغنية الأمريكية ليدي غاغا، حضره أكثر من 2.1 مليون شخص على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو، مساء أمس الأول (السبت).

وبحسب الشرطة المدنية في ريو، التي نفذت العملية بالتنسيق مع وزارة العدل، فإن المؤامرة خُطط لها من قبل جماعة تروج لخطاب الكراهية وتستهدف المراهقين بأساليب تطرفية تشمل التحريض على إيذاء النفس ونشر محتوى عنيف كوسيلة للتأثير والانتماء.





وأضاف البيان أن المشتبه فيهم سعوا لتجنيد قاصرين ضمن خطة لتنفيذ هجمات منسقة باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع وقنابل مولوتوف.

ووفقاً لوزارة العدل، فإن بعض منفذي المخطط عرّفوا أنفسهم على أنهم أعضاء في ما يُعرف بـ«الوحوش الصغيرة»، وهم من معجبي ليدي غاغا المتشددين، وفقاً لما نقلته «رويترز».





واستندت العملية الأمنية إلى تقارير من مختبر عمليات الإنترنت التابع للوزارة، بعد بلاغ استخباراتي من شرطة ريو كشف وجود خلايا إلكترونية تُحرّض المراهقين على العنف بلغة مشفرة ورموز متطرفة.

وقد أُلقي القبض على رجل في ولاية ريو غراندي دو سول يُشتبه في قيادته المجموعة، بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص، كما تم توقيف مراهق في ريو دي جانيرو لحيازته مواد إباحية للأطفال.



