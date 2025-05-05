حصد جناح المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، اهتماماً واسعاً خلال مشاركته في الدورة الـ32 من معرض سوق السفر العربي 2025؛ الذي اختتم أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، إذ قدمت الباحة نفسها كوجهة سياحية واعدة تنبض بالإرث والثقافة.وبرزت الباحة من خلال عرضها ملامح من هويتها العريقة، فجذبت «الجبة» التقليدية أنظار الزوار بتصميمها التراثي الغني وتفاصيلها الدقيقة، التي جسّدت تاريخ المنطقة في قطعة قماش نابضة بالحياة. كما خطف «البُن الشدوي» الأنظار في ركن خاص، حيث قدّمت حبوب القهوة المزروعة في جبال شدا تجربة حسية متكاملة جمعت بين النكهة والرائحة وأسلوب التحضير التراثي.هذا الحضور اللافت عكس عمق الإرث الثقافي للباحة، وجاذبية موروثها الذي يتناغم مع طموحاتها التنموية، لتُثبت أنها ليست مجرد مقصد سياحي، بل ذاكرة حية تحاكي العالم بلغتها الخاصة.