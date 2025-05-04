تحولت رحلة بحرية فاخرة قبالة ساحل ميامي بيتش إلى مشهد فوضوي عندما بدأ يخت لامبورغيني بقيمة 4.5 مليون دولار بالغرق خلال عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1.

وكان على متن اليخت، المصمم لخمسة ركاب فقط، حوالى 30 امرأة يحتفلن بيوم مشمس، موثقات مغامرتهن عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الفرحة تحولت إلى ذعر عندما بدأ اليخت يميل ويغرق بسرعة، مُحيلاً الحفلة إلى عملية إنقاذ طارئة.

وفقاً لموقع mail online وثقت إحدى الراكبات، لورين نيكول، اللحظات المرعبة، حيث تم تمرير سترات النجاة البرتقالية بين النساء اللواتي تجمعن في انتظار قوارب الإنقاذ، وشوهدت أجزاء من يخت لامبورغيني 63 تطفو في المحيط بينما صرخت لورين في حالة ذعر، وهرعت فرق الطوارئ، بما في ذلك خفر السواحل في ميامي، إلى الموقع، وتم إجلاء 32 شخصاً بأمان دون تسجيل إصابات خطيرة.

وعلى الرغم من الكارثة، حافظت النساء على روحهن المرحة، وأظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي استمرارهن في الضحك والرقص على قوارب الإنقاذ.

يخت لامبورغيني 63، وهو تعاون بين شركة السيارات الإيطالية ومجموعة البحر الإيطالية، يُعد من السفن الفاخرة المحدودة الإصدار.

تُعد عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1 في سباق جائزة ميامي الكبرى حدثاً سنوياً يجذب مئات الآلاف من عشاق الرياضة والمشاهير، وفي تلك الليلة حضر نجم كرة القدم الأمريكية باتريك ماهومز وزوجته بريتاني حفل كاربون بيتش الفاخر، حيث اختلطا مع توم برادي والمغني جيلي رول، الذي أدى أغانيه الشهيرة.