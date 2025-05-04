في حادثة مأساوية هزت مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، انقلب قاربان يقلان نحو 70 راكباً في نهر «وو» بمنطقة تشيانشي، ما أسفر عن فقدان 20 شخصاً على الأقل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، إثر عاصفة مفاجئة ضربت المنطقة، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ما جعل الظروف الجوية غير مواتية للملاحة.

وتكثف فرق الإنقاذ الصينية من جهودها في عمليات البحث المكثفة عن المفقودين وسط ظروف صعبة، حيث تعيق التيارات القوية في النهر والطقس السيئ جهود الإنقاذ، ولم تُصدر السلطات المحلية بعد بيانات رسمية حول عدد الضحايا أو حالة الناجين، لكن مصادر محلية أفادت بأن القاربين كانا ينقلان ركاباً، بينهم سياح وأشخاص من السكان المحليين، في رحلة عبر النهر.

وتقع مقاطعة قويتشو في منطقة جبلية بجنوب غرب الصين، وهي وجهة سياحية شهيرة بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة وأنهارها المتدفقة، مثل نهر «وو»، وتعتمد المنطقة بشكل كبير على السياحة، إذ تجذب الزوار بمناخها المعتدل وتنوعها الثقافي، خصوصاً بين الأقليات العرقية التي تشكل جزءاً كبيراً من سكانها.

وتشهد قويتشو تحديات متكررة تتعلق بالسلامة، خصوصاً في وسائل النقل المائية والبرية، بسبب التضاريس الوعرة والبنية التحتية المتفاوتة الجودة. وفي السنوات الأخيرة، سجلت المنطقة حوادث مشابهة، مثل انقلاب حافلة في سبتمبر 2022 أودى بحياة 27 شخصاً، ما أثار جدلاً حول معايير السلامة وسياسات النقل.

ووفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام على منصة «إكس»، وقع الحادث في منطقة تشيانشي، وهي إحدى المناطق الريفية في قويتشو، حيث كان القاربان اللذان يُعتقد أنهما كانا يعملان كجزء من رحلة سياحية مكتظين بالركاب عندما ضربت العاصفة، وتسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في فقدان السيطرة على القوارب، ما أدى إلى انقلابهما.