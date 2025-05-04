في واقعة مأساوية، شهدت مدينة هيوستن بولاية تكساس، في الساعات الأولى من صباح (الأحد)، حادث إطلاق نار أثناء حفل عائلي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين، وفقًا لإعلان الشرطة الأمريكية.

وأفادت شرطة هيوستن أن الحادث وقع نحو الساعة 12:50 صباحا في منطقة شيري هيل جنوب شرق المدينة، حيث كان العشرات يحتفلون في تجمع عائلي.

وبحسب البيان الرسمي، تلقت الشرطة بلاغات عن إطلاق نار، وعند وصول الضباط إلى مكان الحادث، وجدوا عددًا من الأشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم شخص فارق الحياة في مكان الحادث.

وأوضح مساعد رئيس شرطة هيوستن، كانتو، في مؤتمر صحفي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار قد يكون ناتجًا عن نزاع بين مجموعة من الأفراد، لكن الدافع الدقيق للحادث لا يزال قيد التحقيق.

وأضاف لم تُلقِ الشرطة القبض على أي مشتبه به حتى الآن، وتعمل على جمع الأدلة واستجواب الشهود لتحديد ملابسات الحادث.

ونُقل المصابون، الذين تتراوح إصاباتهم بين الطفيفة والحرجة، إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

ولم تُكشف هوية الضحية المتوفاة أو المصابين بانتظار إخطار ذويهم.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث تشهد البلاد بشكل متكرر عمليات إطلاق نار جماعي، خصوصا في التجمعات العامة والمناسبات الاجتماعية.

وأعربت الشرطة عن تعازيها لأسرة الضحية، داعيةً الجمهور إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيق عبر الخط الساخن للشرطة.